По аэропорту Багдада нанесли ракетные удары, погиб иранский генерал

Три ракетных удара ночью 3 января были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Как заявили в шиитском формировании "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли пять членов организации, еще двое - "гости, прибывшие в багдадский аэропорт".

По данным телеканала, среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби" Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

Восьмой погибший - гражданский, который скончался в своей машине возле аэропорта после того, как в него попала одна из ракет.

Как сообщает телеканал Al Hadath, есть пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет.

Еше одна прилетела на взлетно-посадочную полосу, из-за этого аэропорт закрыли.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.