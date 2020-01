По аеропорту Багдада завдали ракетних ударів, загинув іранський генерал

Три ракетні удари вночі 3 січня були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al-Arabiya.

В результаті обстрілу вибухнули два автомобілі. Повідомляється про загибель вісьмох осіб. Як заявили в шиїтському формуванні "Аль-Хашд аш-Шааби", загинули п'ять членів організації, ще двоє - "гості, які прибули в багдадський аеропорт".

За даними телеканалу, серед загиблих - глава спецпідрозділу "Кудс" іранського Корпусу вартових Ісламської революції генерал Касим Сулеймані. Також загинув керівник управління громадських зв'язків "Аль-Хашд аш-Шааби" Іраку Мухаммеда аль-Джабір.

News Alert : AH-64 Apaches deploying flares over the US Embassy in #Baghdad Iraq this evening as the protest by the Kataeb Hezbollah supporters continue. Meanwhile 100 U. S. Marines are being sent to the Embassy.pic.twitter.com/qBxjEhfPGp