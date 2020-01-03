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По аеропорту Багдада завдали ракетних ударів, загинув іранський генерал

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Серед загиблих - глава спецпідрозділу "Кудс" армії Ірану генерал Касим Сулеймані

Три ракетні удари вночі 3 січня були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Al-Arabiya.

В результаті обстрілу вибухнули два автомобілі. Повідомляється про загибель вісьмох осіб. Як заявили в шиїтському формуванні "Аль-Хашд аш-Шааби", загинули п'ять членів організації, ще двоє - "гості, які прибули в багдадський аеропорт".

За даними телеканалу, серед загиблих - глава спецпідрозділу "Кудс" іранського Корпусу вартових Ісламської революції генерал Касим Сулеймані. Також загинув керівник управління громадських зв'язків "Аль-Хашд аш-Шааби" Іраку Мухаммеда аль-Джабір.

Восьмий загиблий - цивільний, який помер у своїй машині біля аеропорту після того, як в нього влучила одна з ракет.

Як повідомляє телеканал Al Hadath, є постраждалих серед мирного населення. Також отримали поранення 12 іракських солдатів, які несли службу на блокпосту біля в'їзду в аеропорт. У нього потрапила одна з ракет.

Ще одна прилетіла на злітно-посадкову смугу, через це аеропорт закрили.

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиками шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.

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