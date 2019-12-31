США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

Сегодня в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США

США после атаки направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Марка Эспера от 31 декабря, передает Reuters.

"Мы предприняли соответствующие защитные действия для обеспечения безопасности американских граждан, военного и дипломатического персонала в этой стране, нашего права на самооборону. Мы направили дополнительные силы в поддержку посольства, - отметил Эспер.

По его словам, США исходят из того, что силы принимающей стороны будут содействовать в обеспечении безопасности нашего персонала.

Также Эспер призвал правительство Ирака выполнить свои соответствующие международные обязательства.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в столице Ирака Багдаде.