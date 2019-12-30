США нанесли авиаудары по боевикам в Ираке и Сирии

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Шиитская группировка заявила о 19 погибших в результате авиаударов

Американские военные нанесли авиаудары по Ираку и Сирии по пяти объектам, которые, по словам Пентагона, связаны с иранской армией, обвиняемой в серии нападений на американскую военную базу. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает CNN.

Как сказал министр обороны США Марк Эспер, США нанесли удары по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В частности, удары пришлись по трем местам группировки в западном Ираке и двум в восточной Сирии, включая склады оружия и базы командования и контроля ополчения.

Эспер также добавил, что обсудил с американским президентом Дональдом Трампом дополнительные меры в случае необходимости.

По данным заявления Воскресных подразделений народной мобилизации, поддерживаемого Тегераном шиитской группировки, в результате авиаударов США было убито не менее 19 человек.

США обвиняют боевиков в ракетном обстреле в пятницу, в результате которого погиб военный США в военном комплексе близ Киркука на севере Ирака. Официальные лица заявили, что в ходе этой атаки было выпущено до 30 ракет.

Напомним, 28 декабря несколько ракет были выпущены по военной базе К1 рядом с городом Киркук на севере Ирака. В результате обстрела погиб американский гражданский контрактник, несколько военных США и Ирака были ранены.