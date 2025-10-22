Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через десятки повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі, які летіли зі сторони Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Усі операції з літаками були перервані через використання метеозондів для контрабанди цигарок з Білорусі", - йдеться у заяві Національного центру управління у кризових ситуаціях Литви.
Вечері та вночі було перенаправлено вісім рейсів, у тому числі до литовського аеропорту Каунас і до Варшави, повідомив оператор вільнюського аеропорту в розмові з агентством. Після цього Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
"Рішення буде переглянуто після поновлення роботи аеропорту", – повідомили журналістам у NCMC.
Це вже не перший подібний випадок виявлення літаючих об'єктів біля аеропорту Вільнюса та закриття летовища.
Вільнюський аеропорт також був закритий 5 жовтня через аналогічний інцидент з повітряними кулями з гелієм, які перевозили контрабандні цигарки з Білорусії.
На початку вересня літак із президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса через виявлення безпілотника.
Згодом у Мінтранспорту Литви повідомили, що дрон начебто запускали в рекламних цілях.
27 вересня Служба громадської безпеки зафіксувала три заборонені польоти дронів у районі аеропорту Вільнюса. Про проліт дрона також повідомлялося 21 серпня. В обох випадках рейси тимчасово призупинялися, а літаки перенаправляли до інших аеропортів.