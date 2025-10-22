UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі

Фото: аеропорт Вільнюса зупиняв роботу через повітряні кулі з Білорусі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через десятки повітряних куль контрабандистів у повітряному просторі, які летіли зі сторони Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Усі операції з літаками були перервані через використання метеозондів для контрабанди цигарок з Білорусі", - йдеться у заяві Національного центру управління у кризових ситуаціях Литви.

Вечері та вночі було перенаправлено вісім рейсів, у тому числі до литовського аеропорту Каунас і до Варшави, повідомив оператор вільнюського аеропорту в розмові з агентством. Після цього Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

"Рішення буде переглянуто після поновлення роботи аеропорту", ​​– повідомили журналістам у NCMC.

Польоти невідомих дронів у небі Литви

Це вже не перший подібний випадок виявлення літаючих об'єктів біля аеропорту Вільнюса та закриття летовища.

Вільнюський аеропорт також був закритий 5 жовтня через аналогічний інцидент з повітряними кулями з гелієм, які перевозили контрабандні цигарки з Білорусії.

На початку вересня літак із президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса через виявлення безпілотника.

Згодом у Мінтранспорту Литви повідомили, що дрон начебто запускали в рекламних цілях.

27 вересня Служба громадської безпеки зафіксувала три заборонені польоти дронів у районі аеропорту Вільнюса. Про проліт дрона також повідомлялося 21 серпня. В обох випадках рейси тимчасово призупинялися, а літаки перенаправляли до інших аеропортів.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьЛитва