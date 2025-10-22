Аэропорт Вильнюса останавливал работу из-за воздушных шаров из Беларуси

"Все операции с самолетами были прерваны из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет из Белоруссии", - говорится в заявлении Национального центра управления в кризисных ситуациях Литвы.

Вечером и ночью было перенаправлено восемь рейсов, в том числе в литовский аэропорт Каунас и в Варшаву, сообщил оператор вильнюсского аэропорта в разговоре с агентством. После этого Литва закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией.

"Решение будет пересмотрено после возобновления работы аэропорта", - сообщили журналистам в NCMC.