Аэропорт Вильнюса останавливал работу из-за воздушных шаров из Беларуси

Среда 22 октября 2025 09:51
Фото: аэропорт Вильнюса останавливал работу из-за воздушных шаров из Беларуси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за десятков воздушных шаров контрабандистов в воздушном пространстве, которые летели со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все операции с самолетами были прерваны из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет из Белоруссии", - говорится в заявлении Национального центра управления в кризисных ситуациях Литвы.

Вечером и ночью было перенаправлено восемь рейсов, в том числе в литовский аэропорт Каунас и в Варшаву, сообщил оператор вильнюсского аэропорта в разговоре с агентством. После этого Литва закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией.

"Решение будет пересмотрено после возобновления работы аэропорта", - сообщили журналистам в NCMC.

Полеты неизвестных дронов в небе Литвы

Это уже не первый подобный случай обнаружения летающих объектов возле аэропорта Вильнюса и закрытия аэропорта.

Вильнюсский аэропорт также был закрыт 5 октября из-за аналогичного инцидента с воздушными шарами с гелием, которые перевозили контрабандные сигареты из Белоруссии.

В начале сентября самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за обнаружения беспилотника.

Впоследствии в Минтранспорта Литвы сообщили, что дрон якобы запускали в рекламных целях.

27 сентября Служба общественной безопасности зафиксировала три запрещенных полета дронов в районе аэропорта Вильнюса. О пролете дрона также сообщалось 21 августа. В обоих случаях рейсы временно приостанавливались, а самолеты перенаправляли в другие аэропорты.

