Аэропорт Вильнюса временно закрыт четвертый раз за неделю: из-за чего на этот раз

В Вильнюсе закрыли международный аэропорт из-за воздушных шаров, летевших в его направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аэропорт Вильнюса в Facebook .

Движение самолетов в аэропорту Вильнюса было временно приостановлено 26 октября в 21:42.

"По предварительным сообщениям, решение об ограничении воздушного пространства было вызвано полетом воздушных шаров в направлении аэропорта Вильнюса", - говорится в сообщении в соцсети.

Ограничения воздушного пространства продлятся до 03:40 понедельника, 27 октября.

Позже ограничения продлили еще на два часа: до 05:40 понедельника, 27 октября.

Как сообщает литовское издание LRT, некоторые рейсы направлены в Каунас и Ригу.

По меньшей мере 15 рейсов были перенесены из-за закрытия Вильнюсского аэропорта.

За несколько часов до инцидента с воздушными шарами и закрытием аэропорта президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна рассмотреть возможность ограничения транзита в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Беларусью именно из-за воздушных шаров.

"Президент рассматривает инциденты последних дней и перебои в работе аэропорта как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметрично, так и асимметрично", - цитировали президента местные СМИ.