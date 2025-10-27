ua en ru
Аэропорт Вильнюса временно закрыт четвертый раз за неделю: из-за чего на этот раз

Литва, Понедельник 27 октября 2025 03:27
Аэропорт Вильнюса временно закрыт четвертый раз за неделю: из-за чего на этот раз Фото: аэропорт Вильнюса временно закрыт (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Вильнюсе закрыли международный аэропорт из-за воздушных шаров, летевших в его направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аэропорт Вильнюса в Facebook.

Движение самолетов в аэропорту Вильнюса было временно приостановлено 26 октября в 21:42.

"По предварительным сообщениям, решение об ограничении воздушного пространства было вызвано полетом воздушных шаров в направлении аэропорта Вильнюса", - говорится в сообщении в соцсети.

Ограничения воздушного пространства продлятся до 03:40 понедельника, 27 октября.

Позже ограничения продлили еще на два часа: до 05:40 понедельника, 27 октября.

Как сообщает литовское издание LRT, некоторые рейсы направлены в Каунас и Ригу.

По меньшей мере 15 рейсов были перенесены из-за закрытия Вильнюсского аэропорта.

За несколько часов до инцидента с воздушными шарами и закрытием аэропорта президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна должна рассмотреть возможность ограничения транзита в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Беларусью именно из-за воздушных шаров.

"Президент рассматривает инциденты последних дней и перебои в работе аэропорта как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо реагировать как симметрично, так и асимметрично", - цитировали президента местные СМИ.

Нарушение воздушного пространства Литвы

Как сообщалось, на этой неделе воздушное движение Литвы было нарушено трижды из-за контрабандных воздушных шаров.

В частности, в пятницу и субботу работа Вильнюсского аэропорта была нарушена в течение двух дней подряд, а в один из дней также возникли проблемы в Каунасском аэропорту.

Литва несколько раз временно закрывала границу с Беларусью.

В субботу, 25 октября, Литва временно закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью.

Вильнюсский аэропорт также был закрыт 5 октября из-за аналогичного инцидента с воздушными шарами с гелием, которые перевозили контрабандные сигареты из Белоруссии.

