Литва може обмежити транзит до Калінінграда через повітряні кулі з Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна має розглянути можливість обмеження транзиту до Калінінграда та довгострокового закриття кордону з Білоруссю. Причиною стали часті інциденти з контрабандними повітряними кулями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Через загрозу контрабандних повітряних куль з Білорусі президент пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю на триваліший період.

"Президент розглядає інциденти останніх днів та перебої в роботі аеропорту як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетрично, так і асиметрично", - повідомили в неділю BNS у головному офісі.

За їх даними, уряд має запропонувати способи реагування найближчими днями.

"Серед варіантів, які необхідно розглянути, - довгострокове закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", - йдеться в коментарі.

У вівторок глава держави скликає міжвідомчу нараду з цих питань. Як повідомляє BNS, у п’ятницю та суботу робота Вільнюського аеропорту була порушена протягом двох днів поспіль через контрабандні повітряні кульки з Білорусі, а в один із днів також виникли проблеми в Каунасському аеропорту.

Загалом цього тижня повітряний рух був порушений тричі через контрабандні повітряні кульки.

У відповідь на ці ситуації Литва кілька разів тимчасово закривала кордон з Білоруссю.