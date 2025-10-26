ua en ru
Литва може обмежити транзит до Калінінграда через повітряні кулі з Білорусі

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 14:21
Литва може обмежити транзит до Калінінграда через повітряні кулі з Білорусі Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна має розглянути можливість обмеження транзиту до Калінінграда та довгострокового закриття кордону з Білоруссю. Причиною стали часті інциденти з контрабандними повітряними кулями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Через загрозу контрабандних повітряних куль з Білорусі президент пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю на триваліший період.

"Президент розглядає інциденти останніх днів та перебої в роботі аеропорту як гібридну атаку проти Литви, на яку необхідно реагувати як симетрично, так і асиметрично", - повідомили в неділю BNS у головному офісі.

За їх даними, уряд має запропонувати способи реагування найближчими днями.

"Серед варіантів, які необхідно розглянути, - довгострокове закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", - йдеться в коментарі.

У вівторок глава держави скликає міжвідомчу нараду з цих питань. Як повідомляє BNS, у п’ятницю та суботу робота Вільнюського аеропорту була порушена протягом двох днів поспіль через контрабандні повітряні кульки з Білорусі, а в один із днів також виникли проблеми в Каунасському аеропорту.

Загалом цього тижня повітряний рух був порушений тричі через контрабандні повітряні кульки.

У відповідь на ці ситуації Литва кілька разів тимчасово закривала кордон з Білоруссю.

Зауважимо, що вчора, 25 жовтня, Литва тимчасово закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Рішенню передувала зупинка роботи аеропортів Вільнюса та Каунаса через появу у повітряному просторі куль, що прилітали з боку Білорусі.

За даними Національного центру управління кризами, було зафіксовано десятки навігаційних точок - переважно метеорологічні кулі, що рухалися у напрямку Друскінінкай–Шалчинінкяй.

Примітно, що це вже не перший подібний випадок виявлення літаючих об'єктів біля аеропорту Вільнюса та закриття летовища.

Вільнюський аеропорт також був закритий 5 жовтня через аналогічний інцидент з повітряними кулями з гелієм, які перевозили контрабандні цигарки з Білорусії.

