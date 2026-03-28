Трамп має намір дати Ормузькій протоці своє ім'я - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп під час виступу на інвестиційному форумі в Майамі припустив можливість перейменування Ормузької протоки, що викликало активне обговорення в політичних колах і соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію New York Post.
Президент США Дональд Трамп розглядає варіант зміни назви Ормузької протоки після встановлення контролю над нею.
Контроль над протокою - пріоритет
За інформацією джерел NYT, питання контролю над Ормузькою протокою посідає ключове місце в порядку денному Трампа. Ця тема, як зазначається, обговорюється в контексті посилення впливу США в регіоні.
Що сказав Трамп
Під час виступу на форумі саудівських інвесторів Трамп публічно торкнувся теми перейменування.
Пряма мова Трампа: "Вони повинні розблокувати протоку Трампа - тобто Ормузьку, - сказав він, додавши: - Вибачте, яка прикрість... Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: він обмовився - випадково сказав. Ні, зі мною не буває випадковостей, не надто багато".
Реакція та обговорення ідеї
Раніше ідея перейменування протоки вже обговорювалася в соціальних мережах серед прихильників американського президента.
За даними джерел NYT, у разі реалізації планів у регіоні Трамп може розглянути варіанти назви "Американська протока" або "протока Трампа".
Можливі варіанти назви
Джерела стверджують, що в разі досягнення поставлених цілей у регіоні адміністрація США дійсно може повернутися до питання зміни назви стратегічно важливого водного шляху.
Нагадуємо, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) оголосив про фактичне припинення морського руху через Ормузьку протоку і попередив, що судна, які спробують пройти через цю ділянку, можуть зіткнутися з жорсткими заходами у відповідь.
Зазначимо, що США розглядають можливість захоплення стратегічно важливих островів у Перській затоці як один з інструментів тиску на Іран - від нафтового хаба Харг до укріплених позицій поблизу Ормузької протоки.