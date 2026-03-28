Трамп має намір дати Ормузькій протоці своє ім'я - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час виступу на інвестиційному форумі в Майамі припустив можливість перейменування Ормузької протоки, що викликало активне обговорення в політичних колах і соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію New York Post .

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант зміни назви Ормузької протоки після встановлення контролю над нею.

Контроль над протокою - пріоритет

За інформацією джерел NYT, питання контролю над Ормузькою протокою посідає ключове місце в порядку денному Трампа. Ця тема, як зазначається, обговорюється в контексті посилення впливу США в регіоні.

Що сказав Трамп

Під час виступу на форумі саудівських інвесторів Трамп публічно торкнувся теми перейменування.

Пряма мова Трампа: "Вони повинні розблокувати протоку Трампа - тобто Ормузьку, - сказав він, додавши: - Вибачте, яка прикрість... Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: він обмовився - випадково сказав. Ні, зі мною не буває випадковостей, не надто багато".

Реакція та обговорення ідеї

Раніше ідея перейменування протоки вже обговорювалася в соціальних мережах серед прихильників американського президента.

За даними джерел NYT, у разі реалізації планів у регіоні Трамп може розглянути варіанти назви "Американська протока" або "протока Трампа".

Можливі варіанти назви

Джерела стверджують, що в разі досягнення поставлених цілей у регіоні адміністрація США дійсно може повернутися до питання зміни назви стратегічно важливого водного шляху.