Аэропорт в Одессе возобновил работу после информации о "минировании"

Оба терминала аэропорта восстановили функционирование
В Одессе возобновили работу аэропорта после сообщений о "минировании". Об этом сообщила пресс-служба Odesa International Airport в Facebook.
"В 17:00 оба терминала аэропорта восстановили функционирование. Проверка на наличие взрывоопасных предметов закончена", - говорится в сообщении.
UPD: О 17:00 обидва термінали аеропорту відновили роботу. Перевірка на наявність вибохонебезпечних предметів...Опубліковано Odesa International Airport / Международный аэропорт Одесса 20 березень 2018 р.
Напомним, сегодня, 20 марта в 14:14 по киевскому времени в аэропорт поступило сообщение о "заминировании".
"Сегодня, в 14:06 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, совместно с представителями полиции проведена эвакуация людей.
"Служба авиационной безопасности Международного аэропорта "Одесса" действует согласно установленных инструкций", - сообщили в пресс-службе аэропорта.