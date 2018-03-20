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Аэропорт в Одессе возобновил работу после информации о "минировании"

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 18:12
Фото: аэропорт Одессы (facebook.com/odessa.aero)
Фото: аэропорт Одессы (facebook.com/odessa.aero)

Оба терминала аэропорта восстановили функционирование

В Одессе возобновили работу аэропорта после сообщений о "минировании". Об этом сообщила пресс-служба Odesa International Airport в Facebook.

"В 17:00 оба терминала аэропорта восстановили функционирование. Проверка на наличие взрывоопасных предметов закончена", - говорится в сообщении.

 

UPD: О 17:00 обидва термінали аеропорту відновили роботу. Перевірка на наявність вибохонебезпечних предметів...

Опубліковано Odesa International Airport / Международный аэропорт Одесса 20 березень 2018 р.

Напомним, сегодня, 20 марта в 14:14 по киевскому времени в аэропорт поступило сообщение о "заминировании". 

"Сегодня, в 14:06 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что аэропорт заминирован. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, совместно с представителями полиции проведена эвакуация людей.

"Служба авиационной безопасности Международного аэропорта "Одесса" действует согласно установленных инструкций", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
 

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Теги: Одесса, аэропорт
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