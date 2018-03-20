Аеропорт в Одесі відновив роботу після інформації про "замінування"

В Одесі відновили роботу аеропорту після повідомлень про "замінування". Про це повідомила прес-служба Odesa International Airport в Facebook.

"О 17:00 обидва термінали аеропорту відновили функціонування. Перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів закінчена", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня о 14:14 за київським часом в аеропорт надійшло повідомлення про "замінування".

"Сьогодні о 14:06 на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що аеропорт заміновано. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні. Як повідомили в прес-службі аеропорту, спільно з представниками поліції проведена евакуація людей.

"Служба авіаційної безпеки Міжнародного аеропорту "Одеса" діє відповідно до встановлених інструкцій", - повідомили в прес-службі аеропорту.