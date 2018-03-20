Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Аеропорт в Одесі відновив роботу після інформації про "замінування"

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 18:12
Фото: аеропорт Одеси (facebook.com/odessa.aero)
Фото: аеропорт Одеси (facebook.com/odessa.aero)

Обидва термінали аеропорту відновили функціонування

В Одесі відновили роботу аеропорту після повідомлень про "замінування". Про це повідомила прес-служба Odesa International Airport в Facebook.

"О 17:00 обидва термінали аеропорту відновили функціонування. Перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів закінчена", - говориться в повідомленні.

 

UPD: О 17:00 обидва термінали аеропорту відновили роботу. Перевірка на наявність вибохонебезпечних предметів...

Опубліковано Odesa International Airport / Міжнародний аеропорт Одеса 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня о 14:14 за київським часом в аеропорт надійшло повідомлення про "замінування".

"Сьогодні о 14:06 на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що аеропорт заміновано. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні. Як повідомили в прес-службі аеропорту, спільно з представниками поліції проведена евакуація людей.

"Служба авіаційної безпеки Міжнародного аеропорту "Одеса" діє відповідно до встановлених інструкцій", - повідомили в прес-службі аеропорту.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
В Одесі "замінували" аеропорт Справа Труханова: суд по одному з фігурантів знову не відбувся
Теги: Одеса, аэропорт
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top