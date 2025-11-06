Аеропорт німецького Ганновера закривали через невідомий дрон

Невідомі дрони у Європі

Польоти невідомих безпілотників в дедалі частіше створюють проблеми для роботи аеропортів у різних країнах Європи.

Лише за останні місяці через схожі інциденти тимчасово призупиняли роботу летовищ у Данії, Норвегії, Німеччині, Польщі, Румунії та інших країнах.

Так, раніше в Іспанії було вперше зафіксовано появу невідомого дрона, що призвело до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту на острові Майорка.

Окрім того, увечері 18 жовтня аеропорт німецького міста Мюнхен знову був тимчасово закритий після повідомлень про невідомі дрони.

Також у вересні 14 європейських аеропортів тимчасово призупинили роботу через вторгнення невідомих безпілотників. Це рекордний показник за один місяць.

Скільки втрачає авіаційна галузь через вторгнення дронів та чому немає швидкого рішення - у матеріалі РБК-Україна.