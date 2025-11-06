Аэропорт немецкого Ганновера закрывали из-за неизвестного дрона

Аэропорт Ганновера, расположенный в федеральной земле Нижняя Саксония, Германия, вчера поздно вечером 5 ноября, временно приостанавливал работу из-за появления неизвестного беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Отмечается, что работу аэропорта прекращали с 22:00 до 22:45 по местному времени после того, как пилот самолета, заходившего на посадку, заметил беспилотник. По предварительной информации, летающий аппарат пролетел над промышленной зоной вблизи аэропорта и исчез в неизвестном направлении.
Из-за инцидента три самолета - два пассажирских и один грузовой - были перенаправлены в другие аэропорты. Другие рейсы совершили посадку и вылет с задержкой. Служба безопасности аэропорта начала внутреннее расследование.
Полеты неизвестных беспилотников в все чаще создают проблемы для работы аэропортов в разных странах Европы.
Только за последние месяцы из-за похожих инцидентов временно приостанавливали работу аэропортов в Дании, Норвегии, Германии, Польше, Румынии и других странах.
Так, ранее в Испании было впервые зафиксировано появление неизвестного дрона, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта на острове Майорка.
Кроме того, вечером 18 октября аэропорт немецкого города Мюнхен снова был временно закрыт после сообщений о неизвестных дронах.
Также в сентябре 14 европейских аэропортов временно приостановили работу из-за вторжения неизвестных беспилотников. Это рекордный показатель за один месяц.
Сколько теряет авиационная отрасль из-за вторжения дронов и почему нет быстрого решения - в материале РБК-Украина.