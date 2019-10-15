Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Фото: протесты в Барселоне (twitter.com/tsunami_dem/)

Медицинская помощь потребовалась 131 человеку

Международный аэропорт Барселоны Эль Прат отменил около полсотни рейсов из-за акций протестов. Об этом сообщила газета El Pais.

В регионе начался второй день антиправительственных акций. По данным службы скорой помощи, в понедельник медицинская помощь потребовалась 131 человеку, большинство пострадавших были в аэропорту. С утра во вторник в регионе пока только перекрыты некоторые второстепенные дороги, пишет El Pais.

В связи с ухудшением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей. Также возможны задержки рейсов.

Напомним, РБК-Украина писало, что в столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были осуждены к заключению сроком от 9 до 13 лет.