ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Новости » Политика    15.10.2019 - 13:10
Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов
Фото: протесты в Барселоне (twitter.com/tsunami_dem/)

Медицинская помощь потребовалась 131 человеку

Международный аэропорт Барселоны Эль Прат отменил около полсотни рейсов из-за акций протестов. Об этом сообщила газета El Pais.

В регионе начался второй день антиправительственных акций. По данным службы скорой помощи, в понедельник медицинская помощь потребовалась 131 человеку, большинство пострадавших были в аэропорту. С утра во вторник в регионе пока только перекрыты некоторые второстепенные дороги, пишет El Pais.

В связи с ухудшением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей. Также возможны задержки рейсов.

Напомним, РБК-Украина писало, что в столице автономной области Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд Испании огласил приговор 12 лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Так, девять лидеров движения каталонских сепаратистов были осуждены к заключению сроком от 9 до 13 лет.

В аэропорту Барселоны произошли столкновения, число пострадавших увеличилось В Барселоне в ходе протестов пострадали 37 человек
Новости Украины Барселонаакции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь