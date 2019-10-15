Аеропорт Барселони скасував півсотні рейсів через протести

Фото: протести в Барселоні (twitter.com/tsunami_dem/)

Медична допомога була потрібна 131 людині

Міжнародний аеропорт Барселони Ель Прат скасував близько півсотні рейсів через акції протесту. Про це повідомила газета El Pais.

В регіоні розпочався другий день антиурядових акцій. За даними служби швидкої допомоги, в понеділок медична допомога знадобилася 131 людині, більшість постраждалих були в аеропорту. З ранку у вівторок в регіоні поки тільки перекриті деякі другорядні дороги, пише El Pais.

У зв'язку з погіршенням ситуації в Барселоні МЗС України рекомендує громадянам уникати масових скупчень людей. Також можливі затримки рейсів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в столиці автономної області Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду аеропорту El Prat після рішення Верховного суду Іспанії проти лідерів каталонських сепаратистів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років.