Аерокосмічна компанія Virgin Orbit звільняє 85% персоналу: що сталося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Зазначається, що компанія змушена скоротити весь штат, залишивши лише 100 осіб. Згідно з поданою в SEC заявою, Virgin Orbit скоротить 675 осіб, а це 85% від усіх співробітників.

"На жаль, ми не змогли забезпечити фінансування, щоб забезпечити чіткий шлях для цієї компанії", - сказав гендиректор Virgin Orbit Ден Харт.

Він повідомив, що в компанії немає іншого вибору, окрім як впровадити негайні, драматичні та надзвичайно болючі зміни. Харт також додав, що це напевно буде найважче, що вони коли-небудь робили.

"Ця компанія, ця команда - всі ви - дуже багато значать для мене. І я не припиняв і не припиню підтримувати вас, незалежно від того, чи ви тут, чи деінде", - сказав він.

За його словами, Virgin Orbit надасть вихідну допомогу кожному співробітнику, який звільняється, з грошовою виплатою, продовженням пільг та подальшою підтримкою в пошуку нової посади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Саудівська Аравія інвестує 1 млрд доларів у компанії британського мільярдера.

В січні цього року компанія Virgin Orbit здійснила перший в історії запуск космічного апарату на орбіту з території Великобританії. Проте ракеті завадила вийти на орбіту аномалія.

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