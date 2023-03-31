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Аэрокосмическая компания Virgin Orbit увольняет 85% персонала: что произошло

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Украина, Пятница 31 марта 2023 18:02
Аэрокосмическая компания Virgin Orbit увольняет 85% персонала: что произошло Фото: аэрокосмическая компания Virgin Orbit увольняет 85% персонала (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона "в обозримом будущем" планирует прекратить свою деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что компания вынуждена сократить весь штат, оставив всего 100 человек. Согласно поданному в SEC заявлению, Virgin Orbit сократит 675 человек, а это 85% от всех сотрудников.

"К сожалению, мы не смогли обеспечить финансирование, чтобы обеспечить четкий путь для этой компании", - сказал гендиректор Virgin Orbit Дэн Харт.

Он сообщил, что у компании нет другого выбора, кроме как внедрить немедленные, драматические и чрезвычайно болезненные изменения. Харт также добавил, что это наверняка будет труднее всего, что они когда-либо делали.

"Эта компания, эта команда - все вы - очень многое значат для меня. И я не прекращаю и не перестану поддерживать вас, независимо от того, вы здесь или где-нибудь", - сказал он.

По его словам, Virgin Orbit предоставит выходное пособие каждому увольняемому сотруднику с денежной выплатой, продолжением льгот и последующей поддержкой в поиске новой должности.

Напомним, ранее мы писали, что Саудовская Аравия инвестирует 1 млрд. долларов в компании британского миллиардера.

В январе этого года компания Virgin Orbit совершила первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с территории Великобритании. Однако ракете помешала выйти на орбиту аномалия.

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