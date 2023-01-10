Перший запуск супутників з території Британії провалився через аномалію

У понеділок увечері компанія Virgin Orbit здійснила перший в історії запуск космічного апарату на орбіту з території Великобританії. Проте ракеті завадила вийти на орбіту аномалія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Модифікований літак "Боїнг-747" близько 22.00 Гринвічем злетів з аеропорту Ньюкі в Корнуоллі з ракетою-носієм на борту, яка мала вивести на орбіту 9 супутників.

Приблизно через півтори години польоту на захід через Атлантичний океан "Боїнг-747" на висоті приблизно 10,7 км успішно випустив ракету, яка потім запустила двигун першого ступеня і почала підйом на орбіту.

На висоті понад 500 км над Землею ракета LauncherOne мала вивести на орбіту дев'ять невеликих супутників, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях: від спостереження за океаном до навігаційних функцій.

Однак компанія Virgin Orbit, що проводить запуск, повідомила, що "аномалія" завадила ракеті вийти на низьку навколоземну орбіту, де вона повинна була випустити супутники.

Virgin Orbit повідомила, що вивчає інформацію.

"Боїнг-747", який випустив ракету, повернувся назад і приземлився у Корнуоллі.

Як повідомлялося, перший запуск із британської території мав стати важливою віхою у розвитку космічної індустрії країни.

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