Аеродроми, заводи і судно: ССО розкрили, скільки російських цілей атакували за літо

Сили спеціальних операцій влітку атакували десятки цілей в Росії та на окупованих територіях. Серед них аеродроми, судно, оборонні заводи, НПЗ і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій в Telegram.
Як зазначається, воїни ССО застосували асиметричність дій, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні, працювати там, де для ворога немає тилу.
Direct actions (прямі дії), Deep Strike та спеціальні дії підрозділів ССО у червні - серпні:
Також бійці ССО уразили низку нафтопереробних заводів - Новокуйбишевський, Волгоградський, Сизранський, "Новатек-Усть-Луга", Рязанський, Куйбишевський та Краснодарськикй.
Серед інших цілей уражено або виведено з ладу:
"Три місяці - сотні кілометрів в тилу ворога, сотні ударів deep strike, десятки знищених/уражених стратегічних цілей. Ворог втратив немало, але попереду більше", - зазначають Сили спецоперацій.
Нагадаємо в ніч на 18 серпня Сили безпілотних систем завдали першого удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області. Внаслідок влучання там спалахнула пожежа.
Після українських атак перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.
Також Сили оборони вночі 7 вересня завдали ударів по об'єктах в Росії - атакували частину нафтопроводу "Стальной конь" та Ільський НПЗ.
Також днями дрони СБУ вдарили по порту "Приморськ" у Балтійському морі. За даними ЗМІ, було уражено два танкери "тіньового флоту" РФ.