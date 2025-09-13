RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Аэродромы, заводы и судно: ССО раскрыли, сколько российских целей атаковали за лето

Фото: бойцы ССО за лето атаковали десятки целей в России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы специальных операций летом атаковали десятки целей в России и на оккупированных территориях. Среди них аэродромы, судно, оборонные заводы, НПЗ и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций в Telegram.

Как отмечается, воины ССО применили асимметричность действий, многоуровневые операции, нестандартные подходы в планировании, работать там, где для врага нет тыла.

Direct actions (прямые действия), Deep Strike и специальные действия подразделений ССО в июне - августе:

  • аэродром "Саваслейка" 1 МиГ-31К, 1 Су-34;
  • аэродром "Мариновка" 4 самолета Су-34;
  • аэродром "Борисоглебск" склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, предположительно другие самолеты;
  • поражение завода по производству БПЛА, Елабуга;
  • поражение порохового завода в Тамбовской области;
  • пункт управления ОТРК "Искандер" в Курской области;
  • ПТД 448 ракетной бригады "База Искандер" (Курская обл.);
  • трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК 10 "Скала-М" (Крым);
  • судно ПОРТ ОЛЯ-4, загруженное комплектующими к БпЛА типа Shahed и боеприпасами (Астраханская обл.);
  • радиолокационная станция 96Л6 (Крым);
  • подвижной состав с ГСМ (АР Крым).

Также бойцы ССО поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов - Новокуйбышевский, Волгоградский, Сызранский, "Новатэк-Усть-Луга", Рязанский, Куйбышевский и Краснодарский.

Среди других целей поражено или выведено из строя:

  • 10 объектов ОПК противника;
  • 58 объектов логистики, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ;
  • десятки КСП противника, пункты управления, базы хранения МТЗ, боеприпасов и БпЛА.

"Три месяца - сотни километров в тылу врага, сотни ударов deep strike, десятки уничтоженных/пораженных стратегических целей. Враг потерял немало, но впереди больше", - отмечают Силы спецопераций.

 

 

 

Удары по России

Напомним в ночь на 18 августа Силы беспилотных систем нанесли первый удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области. В результате попадания там вспыхнул пожар.

После украинских атак перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Также Силы обороны ночью 7 сентября нанесли удары по объектам в России - атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.

Также на днях дроны СБУ ударили по порту "Приморск" в Балтийском море. По данным СМИ, были поражены два танкера "теневого флота" РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов