Аэродромы, заводы и судно: ССО раскрыли, сколько российских целей атаковали за лето

Удары по России

Напомним в ночь на 18 августа Силы беспилотных систем нанесли первый удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области. В результате попадания там вспыхнул пожар.

После украинских атак перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Также Силы обороны ночью 7 сентября нанесли удары по объектам в России - атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.

Также на днях дроны СБУ ударили по порту "Приморск" в Балтийском море. По данным СМИ, были поражены два танкера "теневого флота" РФ.