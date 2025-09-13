Аэродромы, заводы и судно: ССО раскрыли, сколько российских целей атаковали за лето

Силы специальных операций летом атаковали десятки целей в России и на оккупированных территориях. Среди них аэродромы, судно, оборонные заводы, НПЗ и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций в Telegram.
Как отмечается, воины ССО применили асимметричность действий, многоуровневые операции, нестандартные подходы в планировании, работать там, где для врага нет тыла.
Direct actions (прямые действия), Deep Strike и специальные действия подразделений ССО в июне - августе:
Также бойцы ССО поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов - Новокуйбышевский, Волгоградский, Сызранский, "Новатэк-Усть-Луга", Рязанский, Куйбышевский и Краснодарский.
Среди других целей поражено или выведено из строя:
"Три месяца - сотни километров в тылу врага, сотни ударов deep strike, десятки уничтоженных/пораженных стратегических целей. Враг потерял немало, но впереди больше", - отмечают Силы спецопераций.
Напомним в ночь на 18 августа Силы беспилотных систем нанесли первый удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области. В результате попадания там вспыхнул пожар.
После украинских атак перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.
Также Силы обороны ночью 7 сентября нанесли удары по объектам в России - атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.
Также на днях дроны СБУ ударили по порту "Приморск" в Балтийском море. По данным СМИ, были поражены два танкера "теневого флота" РФ.