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Аеродром Курська атакували картонні дрони СБУ. З'явилося відео тестування розробки

Четвер 31 серпня 2023 17:58
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Аеродром Курська атакували картонні дрони СБУ. З'явилося відео тестування розробки Ілюстративне фото: аеродром Курська атакували картонні дрони СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький, Єлизавета Драбкіна

Військові контррозвідники СБУ атакували аеродром у російському Курську вночі 27 серпня за допомогою картонних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, картонні дрони є невидимими для ворожих радарів. Як продемонструвало випробування, після вибуху вражаючі елементи накривають доволі велику площу, достатню, щоб пошкодити навіть великий літак.

Саме за допомогою цих картонних дронів військові контррозвідники СБУ у ніч на 27 серпня атакували аеродром у російському Курську. Тоді вони пошкодили чотири літаки СУ-30 та один МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

"Завдяки нестандартним підходам спеців із СБУ тепер у росіян на один страшний сон більше", - додали джерела.

Атака на аеродром у Курську

В ніч на 27 серпня у Курську пролунали вибухи. Місцеві у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги. Пізніше з'явилися кадри з моментом вибуху, на яких видно яскравий спалах у нічному небі.

Губернатор Курської області підтвердив, що Курськ намагалися атакувати дронами. Проте він лише заявив, що один БПЛА влучив у багатоповерхівку.

Джерела РБК-Україна у СБУ розповіли, що саме військова контррозвідка спецслужби атакувала аеродром у Курську. Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.

Пізніше з'явилися супутникові знімки аеродрому у Курську після атаки СБУ.

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Служба безпеки України дрони Курская область
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