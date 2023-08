З'явилися супутникові знімки аеродрому у Курську після атаки СБУ

"Вивчення супутникових зображень, зроблених цим ранком російської авіабази в Курську, яка ймовірно зазнала масової атаки безпілотників, не показує жодних явних пошкоджень. Знищених літаків немає", - написав Роговей.

Він також додав, що знімки ще потрібно детально проаналізувати.

"Це поверхневий огляд. Комерційні супутникові зображення мають певні обмеження. Можуть існувати невеликі пошкодження, які не викликають вторинних подій, але явних масштабних пошкоджень немає", - зазначив журналіст.

