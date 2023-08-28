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З'явилися супутникові знімки аеродрому у Курську після атаки СБУ

Курськ, Росія, Понеділок 28 серпня 2023 13:08
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З'явилися супутникові знімки аеродрому у Курську після атаки СБУ Фото: з'явилися супутникові знімки аеродрому у Курську після атаки СБУ (twitter.com/Aviation_Intel)
Автор: Тетяна Степанова

Військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня. У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких не виявили явних пошкоджень чи знищених літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter головного редактора американського видання The War Zone Тайлера Роговея.

"Вивчення супутникових зображень, зроблених цим ранком російської авіабази в Курську, яка ймовірно зазнала масової атаки безпілотників, не показує жодних явних пошкоджень. Знищених літаків немає", - написав Роговей.

Він також додав, що знімки ще потрібно детально проаналізувати.

"Це поверхневий огляд. Комерційні супутникові зображення мають певні обмеження. Можуть існувати невеликі пошкодження, які не викликають вторинних подій, але явних масштабних пошкоджень немає", - зазначив журналіст.

Атака на аеродром у Курську

Вночі 27 серпня у Курську пролунали вибухи. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги. Пізніше у мережі були опубліковані кадри з моментом вибуху, на них зафіксований яскравий спалах у нічному небі.

Губернатор Курської області підтвердив, що Курськ намагалися атакувати дронами. Проте він лише заявив, що нібито один дрон влучив у багатоповерхівку.

Як пізніше розповіли РБК-Україна джерела у Службі безпеки, військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську. Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.

Відомо, що дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря".

Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей, за попередньою інформацією, тільки три з них були збиті ППО Росії.

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