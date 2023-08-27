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Військова контррозвідка СБУ атакувала дронами аеродром у Курську, - джерела

Курськ, Неділя 27 серпня 2023 15:31
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Військова контррозвідка СБУ атакувала дронами аеродром у Курську, - джерела Фото: контррозвідка СБУ атакувала дронами аеродром у Курську (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня. Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у Службі безпеки України.

Як повідомляють наші джерела, Курський аеродром вночі атакувала військова контррозвідка СБУ.

Відомо, що дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря".

Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей, за попередньою інформацією, тільки три з них були збиті ППО Росії.

"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом", - додали в СБУ.

Чергову "бавовну" успішно запалили військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Вибухи у Курську

Цієї ночі у Курську пролунали вибухи. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги. Пізніше у мережі були опубліковані кадри з моментом вибуху, на них зафіксований яскравий спалах у нічному небі.

Губернатор Курської області підтвердив, що Курськ намагалися атакувати дронами. Проте він лише заявив, що нібито один дрон влучив у багатоповерхівку.

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