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Нічні вибухи у Курську. Росіяни стверджують, що дрон влучив у багатоповерхівку

Курськ, Неділя 27 серпня 2023 10:06
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Нічні вибухи у Курську. Росіяни стверджують, що дрон влучив у багатоповерхівку Фото: росіяни заявляють про "атаку дронів" у Курську (t.me/gubernator_46)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили, що нічні вибухи у Курську 27 серпня були пов'язані з атакою. За їх словами, безпілотник нібито врізався у будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта в Telegram.

"За попередньою інформацією, вночі у Курську безпілотник врізався у багатоквартирний будинок на вул. Карла Маркса. На деяких поверхах вибиті шибки", - написав він.

При цьому, як стверджує губернатор, нібито від вибухової хвилі також постраждав корпус інженерного факультету місцевого університету.

За словами Старовойта, внаслідок так званої "атаки" пожежі не було, постраждалих немає.

Фото: росіяни заявляють про "атаку дронів" у Курську (t.me/gubernator_46)

Вибухи у Курську

Цієї ночі росіяни заявили, що у Курську пролунали вибухи. Крім того, місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що нібито також були чути автоматні черги.

Пізніше у мережі були опубліковані кадри з моментом вибуху. На відео також було видно яскравий спалах у нічному небі.

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