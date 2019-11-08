Адвокат заявила о нарушении религиозных прав фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Двоим крымским татарам не передают Коран

Адвокат Эмине Авамилева заявила, что фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Рустему Шейхалиеву и Энверу Омерову в СИЗО Симферополя не передают Коран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Крымской солидарности".

Отмечается, что адвокат посетила Шейхалиева в СИЗО, после чего заявила об отсутствии жалоб на состояние здоровья.

"Но ему не позволили пронести в СИЗО лекарства после следственных действий. Даже Коран не передают ни Шейхалиеву, ни Энверу Омерову. Несмотря на то, что на нем есть печать муфтията", - рассказала адвокат.

Как известно, Рустем Шейхалиев и Энвер Омеров были задержаны 27 марта во время обысков ФСБ, МВД России и Росгвардии в домах крымскотатарских активистов. Всего задержано 24 лица, которых суд в последствии арестовал. Их подозревают в участии и организации ячейки запрещенной в России и анексованом ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".

Раннее, в анексованому Крыму продлили арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Сообщается, что Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Руслан Месутов и Эльдар Кантимиров останутся под стражей до 5 февраля 2020 года.