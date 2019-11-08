Адвокат заявила про порушення релігійних прав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" 

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Двом кримським татарам не передають Коран

Адвокат Еміне Авамілєва заявила, що фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Рустему Шейхалієву і Енверу Омерову в СІЗО Сімферополя не передають Коран. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Кримської солідарності".

Зазначається, що адвокат відвідала Шейхалієва в СІЗО, після чого заявила про відсутність скарг на стан здоров'я.

"Але йому не дозволили занести в СІЗО ліки після слідчих дій. Навіть Коран не передають ні Шейхалієву, ні Енверу Омерову. Незважаючи на те, що на виданні є печатка муфтіяту", - розповіла адвокат.

Як відомо, Рустем Шейхалієв і Енвер Омеров були затримані 27 березня під час обшуків ФСБ, МВС Росії і Росгвардії в будинках кримськотатарських активітів. Всього затримано 24 особи, яких суд згодом заарештував. Їх підозрюють в участі і організації клітинки забороненої в Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Ранніше, в анексованому Криму продовжили арешт 4 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Повідомляється, що Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантимиров залишаться під вартою до 5 лютого 2020 року.