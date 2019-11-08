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Адвокат заявила про порушення релігійних прав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" 

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 02:44
Адвокат заявила про порушення релігійних прав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" 
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Двом кримським татарам не передають Коран

Адвокат Еміне Авамілєва заявила, що фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Рустему Шейхалієву і Енверу Омерову в СІЗО Сімферополя не передають Коран. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Кримської солідарності".

Зазначається, що адвокат відвідала Шейхалієва в СІЗО, після чого заявила про відсутність скарг на стан здоров'я.

"Але йому не дозволили занести в СІЗО ліки після слідчих дій. Навіть Коран не передають ні Шейхалієву, ні Енверу Омерову. Незважаючи на те, що на виданні є печатка муфтіяту", - розповіла адвокат.

Як відомо, Рустем Шейхалієв і Енвер Омеров були затримані 27 березня під час обшуків ФСБ, МВС Росії і Росгвардії в будинках кримськотатарських активітів. Всього затримано 24 особи, яких суд згодом заарештував. Їх підозрюють в участі і організації клітинки забороненої в Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Ранніше, в анексованому Криму продовжили арешт 4 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Повідомляється, що Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантимиров залишаться під вартою до 5 лютого 2020 року.

Amnesty International визнала кримського активіста "в'язнем сумління" Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" не дають ліки, - адвокат
Новини України адвокатХізб ут-Тахрір
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