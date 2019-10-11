Адвокат Трампа опубликовал вероятное доказательство вмешательства Украины в выборы США

Джулиани обнародовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Об этом он написал в Twitter.
Джулиани обнародовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США.
В сообщении идет речь о переписке между Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года, в которой они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, в деле Пола Манафорта (на то время глава предвыборного штаба Дональда Трампа).
Отметим, что Джулиани получил эту переписку из открытой базы Wikileaks, документов, которые были получены благодаря кибератаке на серверы Демократической партии США.
Напомним, ранее Руди Джулиани пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы.
Отметим, издание The New York Times писало, что Дональд Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в президентских выборах в 2016 году.
Кроме того, издание Washington Post писало, что Трампа не волновало вмешательство России в президентские выборы в США, о чем он заявлял во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.