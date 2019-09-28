ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трампа не волновало вмешательство России в выборы США, - WP

Новости » Политика    28.09.2019 - 08:42
Трампа не волновало вмешательство России в выборы США, - WP
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп заявлял, что США вмешиваются в выборы других государств

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что его не волнует вмешательство Российской Федерации в американские президентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Как сообщили источники издания, Трамп в 2017 году во время встречи в Белом доме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком заявлял, что его не беспокоит вмешательство Москвы в выборы США. Тогда Трамп добавил, что Вашингтон также занимается вмешательством в других странах.

Отмечается, что такие слова Трампа насторожили администрацию Белого дома, поэтому было решено сделать так, чтобы данный комментарий президента США не стал публичным. Доступ к информации был ограничен для всех, кроме должностных лиц, имеющих разрешение самого высокого уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом пытался засекретить телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным. Также администрация Трампа хотела ограничить доступ к разговору американского президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

РБК-Украина писало, что в Белом доме признали попытку скрыть стенограмму разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Чиновники отправили стенограмму разговора в отдельную секретную систему.

Госсекретаря США вызвали в суд из-за ситуации с Трампом и Зеленским Палата представителей США поддержала импичмент Трампу
Новости Украины Российская ФедерацияДональд ТрампВыборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь