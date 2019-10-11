Адвокат Трампа опублікував ймовірний доказ втручання України у вибори США

Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив про можливий зговір між українськими посадовцями і штабом передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році. Про це він написав в Twitter.

Джуліані оприлюднив електронну переписку між представниками Національного комітету Демократичної партії США.

У повідомленні йдеться мова про переписку між Алі Калупа (консультант DNC) і Луїсом Міранда (директором з комунікацій DNC) від 3 травня 2016 року, у якій вони обговорюють делегацію з 68 українських журналістів-розслідувачів, які приїхали до США на форум Open World Society. Один з представників DNC повідомив, що познайомив журналістів з Майклом Ісікоффим, ймовірно, у справі Пола Манафорта (на той час голова передвиборчого штабу Дональда Трампа).

Фото: опублікована переписка (twitter.com/RudyGiuliani)

Зазначимо, що Джуліані отримав цю переписку з відкритої бази Wikileaks, документів, що були отримані завдяки кібератаці на сервери Демократичної партії США.

Нагадаємо, раніше Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

Зазначимо, видання The New York Times писало, що Дональд Трамп намагався знайти докази втручання України у президентські вибори в 2016 році.

Крім того, видання Washington Post писало, що Трампа не хвилювало втручання Росії в президентські вибори в США, про що він заявляв під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.