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Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы США, - NYT

Новости » Политика    29.09.2019 - 09:16
Трамп искал доказательства вмешательства Украины в выборы США, - NYT
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Трамп был уверен, что вмешивалась в выборы Украина, а не Россия

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Как сообщается, не смотря на выводы разведывательных служб и Министерства юстиции о том, что ответственность за вмешательство в выборы президента несет Россия, Трамп пытался найти доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной. Также Трамп считал, что пропавшее переписки Хиллари Клинтон также были найдены в Украине.

В издании констатируют, что для поиска доказательств Трамп отправил в Украину своего личного адвоката Руди Джулиани. Трамп и Джулиани проводили в отношении Украины политику, которая отличалась от официального курса США. Американский президент считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демпартией, помогали в распространении компромата о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Согласно данным издания, в июльском телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома рекомендовал ему сотрудничать с генпрокурором США, в том числе по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демпартии и Клинтон.

Напомним, ранее адвокат главы Белого дома Руди Джулиани заявил, что опубликует доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в США. Джулиани добавил, что имеет доказательства вмешательства в виде видео и документов.

Кроме того, издание Washington Post писало, что Трампа не волновало вмешательство России в президентские выборы в США, о чем он заявлял во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Тогда Трамп отмечал, что Вашингтон тоже вмешивается в иностранные выборы. Данная беседа была засекречена Белым домом.

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