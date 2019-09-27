ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Адвокат Трампа опубликует доказательства вмешательства Украины в выборы

Новости » Политика    27.09.2019 - 11:06
Адвокат Трампа опубликует доказательства вмешательства Украины в выборы
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Адвокат Трампа заявил, что у него есть видео и документы

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Джулиани заявил, что у него есть доказательства в виде видео и документов.

"Урок для тех, у кого есть честность. Не делайте обвинения, основываясь на чистых слухах. Когда-то я не представил обвинения Украине в незаконном влиянии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!", - написал он.

Адвокат Трампа опубликует доказательства вмешательства Украины в выборы

Напомним, председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм призвал Министерство юстиции расследовать отношения бывшего вице-президента и кандидата в президента в 2020 году Джо Байдена с Украиной.

Кроме этого, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена должны быть расследованы на основании свидетельств о его "вмешательстве" для защиты своего сына от расследования в Украине.

Отметим, бывший вице-президент США Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года, в субботу призвал провести расследование давления президент Дональд Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

В США выросла поддержка импичмента Трампа, - опрос МИД КНДР усомнился в возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь