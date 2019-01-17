Адвокат командира катера "Бердянск" обжаловал продление ему ареста

Фото: командир катера "Бердянск" Денис Гриценко (obzor io)

Также адвокат подал ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания

Адвокат Николай Полозов подал жалобу на поставновление суда РФ о продлении срока содержания под стражей капитана 2 ранга с катера "Бердянск" Дениса Гриценко, которого Россия незаконно задержала в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката.

"Помимо жалобы подано ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания. По словам сотрудника суда, протокол будет готов не ранее понедельника", - написал он.

Напомним, суд в России 16 января продлил до 26 апреля срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

После этого Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением суда в Москве продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих.

Также резидент Украины Петр Порошенко назвал процесс над захваченными в Азовском море украинскими моряками судебным фарсом.

РБК-Украина писало, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина требует подтвержденную медицинскими справками официальную информацию о состоянии здоровья украинских моряков, захваченных Россией в ходе атаки в Керченском проливе.