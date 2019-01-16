Украина требует официальных данных о состоянии здоровья украинских моряков

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Омбудсмен призвала дипломатов усилить давление на российские власти

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина требует подтвержденную медицинскими справками официальную информацию о состоянии здоровья украинских моряков, захваченных Россией в ходе атаки в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook омбудсмена.

Денисова отметила, что провела брифинг с представителями посольств различных стран совместно с координатором группы адвокатов Николаем Полозов, и при участии родителей украинских военнопленных моряков.

"Рассказала дипломатам о результатах судебных заседаний, которые состоялись 15 и 16 января, о продлении срока содержания под стражей нашим морякам. Отметила, что одним из главных вопросов остается состояние раненых. Мы требуем подтвержденную медицинскими справками официальную информацию о состоянии здоровья наших моряков", - подчеркнула она.

Уполномоченный также отметила, что Украина продолжает настаивать на освобождении военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны России, несмотря на основополагающие принципы, которые заложены в Женевской конвенции.

"Попросила дипломатов усилить давление на российские власти по соблюдению РФ норм международного гуманитарного права. Также настояла не только на сохранении, но и на дальнейшем усилении соответствующих санкций", - добавила Денисова.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с решением российского суда продлить содержание под стражей 24 украинских военных, которых Россия незаконно захватила в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина ранее, Денисова отметила, что информация о раненых военнопленных украинских моряках пока не подтверждена ни одной медицинской справкой.

Добавим, министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что военнопленных моряков, удерживаемых в РФ, возможно удастся освободить до выборов.