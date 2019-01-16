В РФ заявили, что украинских моряков в СИЗО регулярно посещает консул Украины

Фото: украинские моряки (twitter.com bankomet)

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали об условиях содержания моряков

Незаконно задержанных украинских военных моряков в московском СИЗО Лефортово регулярно посещает консул Украины. Об этом сообщил в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Недавно я посетил Владимира Веримеза, Сергея Чулибу, Андрея Эйдера и некоторых других моряков. Жалоб на условия содержания ни у кого из них нет, их регулярно посещает украинский консул", - сказал Мельников.

Он добавил, что, со всеми военнопленными он общался на русском языке.

"Языкового барьера ни с кем не возникло, более того, этот вопрос я отдельно обсуждал с руководством СИЗО. Услуги переводчика украинцам не требуются", - отметил ответственный секретарь ОНК.

По его словам, почти во всех камерах, где сидят моряки, есть телевизоры, показывающие до 20 каналов, и холодильники.

"Заключенные украинцы получают трехразовое питание, письма от близких, каждый день их выводят на часовую прогулку. В настоящее время в Лефортово находится 21 моряк, еще трое - в тюремной больнице в Матросской тишине", - напомнил Мельников.

Напомним, ранее сообщалось, что в России суд сегодня утром продлил до 26 апреля срок ареста четырем украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе. Суд оставил под стражей Владимира Лисового, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза и Владислава Костышина.

Лефортовский суд Москвы 15 января продлил до 24 апреля срок ареста 20 украинским морякам.

Судья вынесла решение в отношении украинских военнопленных Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Юрия Будзыло, Богдана Небылицы, Сергея Чулиба, Юрия Безъязычного, Олега Мельничука, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки.