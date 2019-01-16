МИД Украины выразил протест из-за продления ареста украинским морякам

Фото: суд над украинскими моряками (twitter.com/bankomet)

МИД Украины требует от России предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых моряков и их лечение

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с решением суда в Москве продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, которых Россия незаконно задержала в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

В МИД заявили, что суд над моряками противоречит международному гуманитарному праву.

"Закрытый режим" сегодняшнего заседания свидетельствует о том, что Кремль полностью осознает незаконность этого судебного фарса", - говорится в заявлении.

Украинское ведомство призывает Россию вести себя с украинскими военнопленными в соответствии их статусу и предоставить медицинские заключения о состоянии здоровья раненых моряков и их лечение.

"Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, 24 украинские военнослужащие являются военнопленными. Мы требуем от России вести себя с ними в полном соответствии их статусу и уважать их права в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении.

Также МИД поблагодарил международное сообщество за присутствие на заседании суда и призвал его осудить действия России и консолидировать давление на Москву для освобождения моряков.

"Украина благодарна нашим иностранным партнерам, чьи представители пришли в зал суда, чтобы поддержать украинских военнослужащих. Мы ценим такое проявление солидарности с Украиной и взятыми в плен украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

Напомним, в России суд сегодня, 16 января, продлил до 26 апреля срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

РБК-Украина писало, что задержаны в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде.