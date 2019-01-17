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Адвокат командира катера "Бердянськ" оскаржив продовження йому арешту

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 11:25
Адвокат командира катера "Бердянськ" оскаржив продовження йому арешту
Фото: командир катера "Бердянськ" Денис Гриценко (obzor io)

Також адвокат подав клопотання про ознайомлення з протоколом судового засідання

Адвокат Микола Полозов подав скаргу на поставнову суду РФ про продовження терміну утримання під вартою капітана 2 рангу з катера "Бердянськ" Дениса Гриценка, якого Росія незаконно затримала в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката.

"Крім скарги подано клопотання про ознайомлення з протоколом судового засідання. За словами співробітника суду, протокол буде готовий не раніше понеділка", - написав він.

Адвокат командира катера &quot;Бердянськ&quot; оскаржив продовження йому арешту

Нагадаємо, суд у Росії 16 січня продовжив до 26 квітня строк арешту 24 українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

Після цього Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням суду в Москві продовжити утримання під вартою 24 українських військовослужбовців.

Також резидент України Петро Порошенко назвав процес над захопленими в Азовському морі українськими моряками судовим фарсом.

РБК-Україна писало, що уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Україна вимагає підтверджену медичними довідками офіційну інформацію про стан здоров'я українських моряків, захоплених Росією в ході атаки в Керченській протоці.

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