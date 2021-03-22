Админуслуги без взяток: Раде рекомендуют окончательно принять закон

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендует парламенту принять законопроект об административной процедуре во втором чтении. Принятие этого закона должно искоренить взяточничество в сфере админуслуг.
Этот документ вводит единые правила взаимоотношений между органами власти и гражданином и бизнесом.
Его цель - установить порядок действий органов государственной власти при предоставлении админуслуг украинцам таких как предоставление разрешения на строительство, назначение жилищной субсидии или регистрация земельного участка. Предусматривается четкое и последовательное изложение процедуры обжалования решений, действий или бездействия органов власти.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде рассмотреть подготовленную ко второму чтению сравнительную таблицу к проекту закона об административной процедуре №3475 и принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.
Напомним, в сентябре 2020-го в комитете Рады создали рабочую группу по разработке и подготовке ко второму чтению этого проекта.
Ранее ВР сделала шаг к обновлению административного законодательства: нардепы приняли за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3475.
Как писало РБК-Украина, в Украине могут отменить судебный сбор при обжаловании постановления о взыскании административного штрафа: нардепы приняли за основу законопроект №3424.