Адмінпослуги без хабарів: Раді рекомендують остаточно ухвалити закон

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендує парламенту ухвалити законопроект про адміністративну процедуру у другому читанні. Ухвалення цього закону має викорінити хабарництво у сфері адмінпослуг.

Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Цей документ запроваджує єдині правила взаємовідносин між органами влади і громадянином та бізнесом.

Його мета - встановити порядок дій органів державної влади при наданні адмінпослуг українцям таких як надання дозволу на будівництво, призначення житлової субсидії або реєстрація земельної ділянки. Передбачається чітке та послідовне викладення процедури оскарження рішень, дій або бездіяльності органів влади.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді розглянути підготовлену до другого читання порівняльну таблицю до проекту закону про адміністративну процедуру №3475 та прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.