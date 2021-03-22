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Адмінпослуги без хабарів: Раді рекомендують остаточно ухвалити закон

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендує парламенту ухвалити законопроект про адміністративну процедуру у другому читанні. Ухвалення цього закону має викорінити хабарництво у сфері адмінпослуг.

Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Цей документ запроваджує єдині правила взаємовідносин між органами влади і громадянином та бізнесом.

Його мета - встановити порядок дій органів державної влади при наданні адмінпослуг українцям таких як надання дозволу на будівництво, призначення житлової субсидії або реєстрація земельної ділянки. Передбачається чітке та послідовне викладення процедури оскарження рішень, дій або бездіяльності органів влади.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді розглянути підготовлену до другого читання порівняльну таблицю до проекту закону про адміністративну процедуру №3475 та прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2020 року у комітеті Ради створили робочу групу по розробці і підготовці до другого читання цього проекту.

Раніше ВР зробила крок до оновлення адміністративного законодавства: нардепи прийняли за основу в першому читанні відповідний законопроект №3475.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть скасувати судовий збір при оскарженні постанови про стягнення адміністративного штрафу: нардепи схвалили за основу законопроект №3424.

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