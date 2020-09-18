Админуслуги без взяток: в Раде создали группу для доработки закона

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комитете Верховной рады по вопросам организации государственной власти создали рабочую группу по разработке и подготовке ко второму чтению законопроекта об административной процедуре. Принятие этого закона должно искоренить взяточничество в сфере админуслуг.

Об этом сообщает информационное управление ВР.

"Было принято решение о создании рабочей группы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по разработке и подготовке ко второму чтению проекта закона об административной процедуре №3475", - отмечается в сообщении.

Так, главой рабочей группы назначили главу подкомитета по вопросам админуслуг и административных процедур комитета Ларису Билозир.

К участию в работе группы предлагается также привлечь представителей Аппарата ВР, Офиса президента, Секретариата Кабмина, центральных органов исполнительной власти и прочее.

Напомним, ранее ВР сделала шаг к обновлению административного законодательства: нардепы приняли за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3475.

Цель документа - установить порядок действий органов государственной власти при предоставлении админуслуг украинцам таких как предоставление разрешения на строительство, назначение жилищной субсидии или регистрация земельного участка.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут отменить судебный сбор при обжаловании постановления о взыскании административного штрафа: нардепы одобрили за основу законопроект №3424.