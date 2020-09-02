В Украине могут отменить судебный сбор при обжаловании админштрафа

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В Украине могут отменить судебный сбор при обжаловании постановления о взыскании административного штрафа. Верховная рада Украины приняла за основу соответствующий законопроект №3424.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 315 парламентариев.

Также этот документ вносит изменения в часть четвертую статьи 288 Кодекса Украины об административных правонарушениях, заменяющие старую дефиницию "государственная пошлина" на "судебный сбор".

В пояснительной записке подчеркивается, что, согласно новой правовой позиции Верховного суда, в случаях обжалования постановлений по делам об админправонарушениях, жалобщику (истцу) необходимо уплатить судебный сбор. Он равен 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц - на сегодня это 420,40 гривен.

"Например, в случае обжалования в суд постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 17 гривен необходимо будет сначала оплатить судебный сбор в размере 420,40 гривен, что почти в 25 раз превышает сумму самого штрафа", - указано в пояснительной.

Напомним, народные депутаты вернулись к работе после летних каникул: спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента.