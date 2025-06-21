Адміністрація Трампа скорочує сотні працівників "Голосу Америки", - NYT

Повідомляється, що під скорочення потрапили 639 співробітники "Голосу Америки". При цьому масові звільнення не торкнулися радіостанції Radio Marti, яка веде мовлення на Кубу і користується підтримкою республіканських конгресменів кубинського походження з антикомуністичними поглядами.

Представник адміністрації в Агентстві глобальних медіа США Кері Лейк заявила, що ці повідомлення про звільнення є "давно назрілою спробою ліквідувати безвідповідальну бюрократію, що роздулася".

За її словами, вона співпрацюватиме з Держдепартаментом та Конгресом, "щоб забезпечення населення про Америку було модернізовано, та відбувалось ефективно та узгоджено із зовнішньою політикою США".

Вона також додала, що загалом ліквідовано близько 1400 робочих місць, залишилося звільнити лише 250 чоловік.

Цікаво, що радіостанція "Радіо Свобода", створена за часів холодної війни для мовлення в країни східного блоку, уникла закриття завдяки підтримці уряду Чехії.