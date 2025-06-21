Адміністрація Трампа скорочує сотні працівників "Голосу Америки", - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про масові звільнення в телерадіокомпанії "Голос Америки" та ряді інших ЗМІ, що фінансуються американським урядом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Повідомляється, що під скорочення потрапили 639 співробітники "Голосу Америки". При цьому масові звільнення не торкнулися радіостанції Radio Marti, яка веде мовлення на Кубу і користується підтримкою республіканських конгресменів кубинського походження з антикомуністичними поглядами.
Представник адміністрації в Агентстві глобальних медіа США Кері Лейк заявила, що ці повідомлення про звільнення є "давно назрілою спробою ліквідувати безвідповідальну бюрократію, що роздулася".
За її словами, вона співпрацюватиме з Держдепартаментом та Конгресом, "щоб забезпечення населення про Америку було модернізовано, та відбувалось ефективно та узгоджено із зовнішньою політикою США".
Вона також додала, що загалом ліквідовано близько 1400 робочих місць, залишилося звільнити лише 250 чоловік.
Цікаво, що радіостанція "Радіо Свобода", створена за часів холодної війни для мовлення в країни східного блоку, уникла закриття завдяки підтримці уряду Чехії.
Нагадаємо, у березні Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств. Зокрема, буде скорочене Агентство США з глобальних медіа, якому підпорядковуються видання "Радіо Свобода" та "Голос Америки".
Директор "Голосу Америки" підтвердив, що майже весь персонал відсторонений, а керівник української служби "Голосу Америки" зазначив, що мовник призупинив роботу.
Українського журналіста Остапа Яриша також звільнили з видання "Голос Америки". Журналіст підтвердив, що потрапив під скорочення федеральних працівників в межах Департаменту ефективності уряду США DOGE, яким очолює Ілон Маск.
Згодом у Білому домі пояснили, чому Трамп вирішив припинити фінансування "Голосу Америки", та назвали медіа "гачком радикальної пропаганди".
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