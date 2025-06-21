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Администрация Трампа сокращает сотни сотрудников "Голоса Америки", - NYT

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о массовых увольнениях в телерадиокомпании "Голос Америки" и ряде других СМИ, финансируемых американским правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Сообщается, что под сокращение попали 639 сотрудников "Голоса Америки". При этом массовые увольнения не коснулись радиостанции Radio Marti, которая вещает на Кубу и пользуется поддержкой республиканских конгрессменов кубинского происхождения с антикоммунистическими взглядами.

Представитель администрации в Агентстве глобальных медиа США Кэри Лейк заявила, что эти сообщения об увольнении являются "давно назревшей попыткой ликвидировать раздувшуюся безответственную бюрократию".

По ее словам, она будет сотрудничать с Госдепартаментом и Конгрессом, "чтобы обеспечение населения об Америке было модернизировано, и происходило эффективно и согласовано с внешней политикой США".

Она также добавила, что в целом ликвидировано около 1400 рабочих мест, осталось уволить только 250 человек.

Интересно, что радиостанция "Радио Свобода", созданная во времена холодной войны для вещания в страны восточного блока, избежала закрытия благодаря поддержке правительства Чехии.

 

Закрытие государственных медиа администрацией Трампа

Напомним, в марте Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств. В частности, будет сокращено Агентство США по глобальным медиа, которому подчиняются издания "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Директор "Голоса Америки" подтвердил, что почти весь персонал отстранен, а руководитель украинской службы "Голоса Америки" отметил, что вещатель приостановил работу.

Украинского журналиста Остапа Яриша также уволили из издания "Голос Америки". Журналист подтвердил, что попал под сокращение федеральных работников в рамках Департамента эффективности правительства США DOGE, которым возглавляет Илон Маск.

Впоследствии в Белом доме объяснили, почему Трамп решил прекратить финансирование "Голоса Америки", и назвали медиа "крючком радикальной пропаганды".

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп