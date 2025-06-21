Администрация Трампа сокращает сотни сотрудников "Голоса Америки", - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о массовых увольнениях в телерадиокомпании "Голос Америки" и ряде других СМИ, финансируемых американским правительством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
Сообщается, что под сокращение попали 639 сотрудников "Голоса Америки". При этом массовые увольнения не коснулись радиостанции Radio Marti, которая вещает на Кубу и пользуется поддержкой республиканских конгрессменов кубинского происхождения с антикоммунистическими взглядами.
Представитель администрации в Агентстве глобальных медиа США Кэри Лейк заявила, что эти сообщения об увольнении являются "давно назревшей попыткой ликвидировать раздувшуюся безответственную бюрократию".
По ее словам, она будет сотрудничать с Госдепартаментом и Конгрессом, "чтобы обеспечение населения об Америке было модернизировано, и происходило эффективно и согласовано с внешней политикой США".
Она также добавила, что в целом ликвидировано около 1400 рабочих мест, осталось уволить только 250 человек.
Интересно, что радиостанция "Радио Свобода", созданная во времена холодной войны для вещания в страны восточного блока, избежала закрытия благодаря поддержке правительства Чехии.
Напомним, в марте Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств. В частности, будет сокращено Агентство США по глобальным медиа, которому подчиняются издания "Радио Свобода" и "Голос Америки".
Директор "Голоса Америки" подтвердил, что почти весь персонал отстранен, а руководитель украинской службы "Голоса Америки" отметил, что вещатель приостановил работу.
Украинского журналиста Остапа Яриша также уволили из издания "Голос Америки". Журналист подтвердил, что попал под сокращение федеральных работников в рамках Департамента эффективности правительства США DOGE, которым возглавляет Илон Маск.
Впоследствии в Белом доме объяснили, почему Трамп решил прекратить финансирование "Голоса Америки", и назвали медиа "крючком радикальной пропаганды".
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