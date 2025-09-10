ua en ru
Адміністрація Трампа не прагне економічної ізоляції Росії: Венс назвав причину

Середа 10 вересня 2025 13:45
Адміністрація Трампа не прагне економічної ізоляції Росії: Венс назвав причину Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація президента США Дональда Трампа не прагне економічної ізоляції Росії, адже це ускладнить досягнення миру в Україні

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на One America News.

"Президент (США – ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися", - заявив Венс.

Віце-президент США також наголосив, що Трамп готовий до економічних угод, вигідних США, враховуючи багаті ресурси Росії — нафту, газ та мінерали. Венс зазначив, що мирне врегулювання дозволить розвивати продуктивні економічні відносини з Росією та Україною, що стане гарантією довгострокового миру у Східній Європі.

"Якби у нас були найкращі економічні відносини у Східній Європі, це могло б стати найкращою гарантією довгострокового миру, бо коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не захочеш руйнувати це буквально, починаючи нову війну. Давайте створимо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру", - додав Венс.

Можливі санкції США проти РФ

Нагадаємо, 7 вересня Трамп заявив, що він готовий перейти до "другого етапу" введення санкцій проти Росії.

Голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет також не виключав введення нових санкцій проти Росії після того, як росіяни влаштували масовану атаку по Києву в ніч на 7 вересня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також підтвердив, що у Вашингтоні давно готові посилити економічний тиск на Росію. Однак для цього необхідна підтримка європейських союзників.

Більше подробиць про те, чому США так і не ввели санкції проти Росії – читайте у матеріалі РБК-Україна.

