Администрация Трампа не стремится к экономической изоляции России: Вэнс назвал причину
Администрация президента США Дональда Трампа не стремится к экономической изоляции России, ведь это усложнит достижение мира в Украине
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на One America News.
"Президент (США - ред.) очень открыт как с европейцами, так и с россиянами, что он не видит причин экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта. Он хочет, чтобы убийства прекратились", - заявил Вэнс.
Вице-президент США также отметил, что Трамп готов к экономическим соглашениям, выгодным США, учитывая богатые ресурсы России - нефть, газ и минералы. Вэнс отметил, что мирное урегулирование позволит развивать продуктивные экономические отношения с Россией и Украиной, что станет гарантией долгосрочного мира в Восточной Европе.
"Если бы у нас были лучшие экономические отношения в Восточной Европе, это могло бы стать лучшей гарантией долгосрочного мира, потому что когда у тебя хорошие экономические отношения с людьми, ты не захочешь разрушать это буквально, начиная новую войну. Давайте создадим экономическое сотрудничество между РФ, Украиной и США и подготовим почву для долгосрочного, прочного мира", - добавил Вэнс.
Возможные санкции США против РФ возможны
Напомним, 7 сентября Трамп заявил, что он готов перейти ко "второму этапу" введения санкций против России.
Председатель Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет также не исключал введения новых санкций против России после того, как россияне устроили массированную атаку по Киеву в ночь на 7 сентября.
Министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил, что в Вашингтоне давно готовы усилить экономическое давление на Россию. Однако для этого необходима поддержка европейских союзников.
