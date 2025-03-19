Адміністрація Трампа оскаржить рішення суду про блокування ліквідації USAID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує CNN.

"Я гарантую вам, що ми будемо подавати апеляцію... У нас є нечесні судді, які руйнують нашу країну", - заявив Трамп в ефірі.

CNN нагадує, що федеральний суддя з окружного суду штату Мериленд постановив, що Департамент урядової етики (DOGE) більше не може розривати контракти, а також гранти USAID, а також звільняти працівників департаменту. У тому ж числі суддя заявив, що мільярдер Ілон Маск, який очолює DOGE, ймовірно, перевищив свої повноваження у виконавчій гілці влади.