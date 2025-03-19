ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Адміністрація Трампа оскаржить рішення суду про блокування ліквідації USAID

Середа 19 березня 2025 09:08
UA EN RU
Адміністрація Трампа оскаржить рішення суду про блокування ліквідації USAID Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує оскаржити рішення федерального судді, який на невизначений термін заблокував ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує CNN.

"Я гарантую вам, що ми будемо подавати апеляцію... У нас є нечесні судді, які руйнують нашу країну", - заявив Трамп в ефірі.

CNN нагадує, що федеральний суддя з окружного суду штату Мериленд постановив, що Департамент урядової етики (DOGE) більше не може розривати контракти, а також гранти USAID, а також звільняти працівників департаменту. У тому ж числі суддя заявив, що мільярдер Ілон Маск, який очолює DOGE, ймовірно, перевищив свої повноваження у виконавчій гілці влади.

DOGE та закриття USAID

DOGE був створений адміністрацією Трампа для оптимізації роботи федеральних агентств, а також скорочення державних витрат. У рамках своєї діяльності департамент ініціював закриття USAID. Вже на початку березня державний секретар США Марок Рубіо оголосив про закриття 83% програм USAID після перегляду витрат на іноземну допомогу.

Тим часом Reuters пише, що закриття програм може призвести до того, що Україна залишитися без ліків проти ВІЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп USAID
NEWS
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1100 солдатів та багато техніки
Генштаб оновив втрати РФ за добу: майже 1100 солдатів та багато техніки
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я