Рубіо оголосив про скасування 83% програм USAID після перегляду
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після перегляду уряд США прийняв рішення скасувати 83% програм USAID. Це включає скасування 5200 контрактів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Рубіо в соцмережі Х.
Після детального перегляду та консультацій з Конгресом, уряд США офіційно скасовує 83% програм USAID. Це означає скасування 5200 контрактів, які витратили десятки мільярдів доларів на проекти. За його словами, вони не відповідають національним інтересам країни та в деяких випадках навіть завдавали шкоди.
"Ми маємо намір, щоб рештою 18% програм, які ми зберіжемо, тепер керував Державний департамент", - заявив держсекретар США.
Залишок програм, близько 1000, будуть керуватися Державним департаментом. Рубіо наголосив, що реформа отримала підтримку від DOGE і персоналу, який працював над реалізацією цієї "запізнілої" зміни.
USAID в Україні
Після інавгурації президент США Дональд Трамп підписав указ, який фактично заморозив програми міжнародної допомоги на 90 днів. Програми мали бути перевірені, щоб з'ясувати, чи відповідають вони політичним цілям адміністрації Трампа.
Державний департамент США також видав директиву, яка зупиняє міжнародну допомогу та призупиняє нові програми, що вплинуло на надання деякої гуманітарної допомоги Україні.
Президент Володимир Зеленський уточнив, що це рішення Держдепу не стосується військової допомоги Україні.
За даними Financial Times, дипломати звернулися до держсекретаря США Марка Рубіо з проханням зробити виняток для USAID в Україні в рамках указу про призупинення іноземної допомоги.