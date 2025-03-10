Рубіо оголосив про скасування 83% програм USAID після перегляду

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після перегляду уряд США прийняв рішення скасувати 83% програм USAID. Це включає скасування 5200 контрактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Рубіо в соцмережі Х.

Після детального перегляду та консультацій з Конгресом, уряд США офіційно скасовує 83% програм USAID. Це означає скасування 5200 контрактів, які витратили десятки мільярдів доларів на проекти. За його словами, вони не відповідають національним інтересам країни та в деяких випадках навіть завдавали шкоди.

"Ми маємо намір, щоб рештою 18% програм, які ми зберіжемо, тепер керував Державний департамент", - заявив держсекретар США.

Залишок програм, близько 1000, будуть керуватися Державним департаментом. Рубіо наголосив, що реформа отримала підтримку від DOGE і персоналу, який працював над реалізацією цієї "запізнілої" зміни.