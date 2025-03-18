Суд у США визнав закриття USAID, ймовірно, неконституційним: що буде з агентством
Окружний суддя США Теодор Чуанг наказав Білому дому відновити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). А рішення про закриття агентства, ініційоване Департаментом урядової ефективності DOGE, який очолює Ілон Маск, суддя визнав, ймовірно, неконституційним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBS News та видання The Hill.
Суддя Чуанг, частково задовольнив позов групи з понад двох десятків нинішніх і колишніх співробітників та підрядників USAID, та визнав, що Маск та департамент DOGE, ймовірно, порушили Конституцію США, коли в односторонньому порядку вирішили закрити агентство.
Суддя наказав на час розгляду справи в суді відновити доступ до електронної пошти, платіжних та інших електронних систем для всіх чинних працівників USAID і персональних підрядників. Адміністрації президента Дональда Трампа також заборонили вчиняти будь-які дії, пов’язані з ліквідацією USAID, зокрема:
- відправляти співробітників USAID у адміністративну відпустку або звільняти їх,
- закривати будівлі, бюро чи офіси USAID,
- а також видаляти вміст вебсайтів USAID.
Це рішення суду стосується виключно USAID, однак, як зауважує The Hill, суддя звернув увагу на подібні дії Маска в межах всієї федеральної системи.
"Ці факти слід розглядати з урахуванням того, що Маск, схоже, також був причетний до закриття штаб-квартири Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB), а також доказів, які свідчать або переконливо натякають, що Маск і DOGE, попри їхні нібито консультативні ролі, вживали інших односторонніх заходів без будь-якого очевидного дозволу від посадовців агентств", - йдеться в рішенні Чуанга.
DOGE та закриття USAID
Департамент ефективності уряду (DOGE) був створений адміністрацією Трампа з метою оптимізації роботи федеральних агентств та скорочення державних витрат. Його очолив мільярдер, власник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, який нібито прагнув впроваджувати технологічні інновації для підвищення ефективності урядових структур США.
У рамках своєї діяльності DOGE ініціював швидке закриття USAID, посилаючись на необхідність скорочення витрат на іноземну допомогу та реорганізації програм розвитку. Цей крок призвів до масових звільнень, припинення роботи закордонних місій та обмеження доступу співробітників до внутрішніх систем агентства.
На початку березня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про закриття 83% програм USAID після перегляду витрат на іноземну допомогу. Таке рішення він пояснив тим, що програми не відповідали національним інтересам країни та в деяких випадках навіть завдавали шкоди.
Як писало агентство Reuters, закриття програм підтримки USAID може призвести до того, що Україна та ще сім країн можуть залишитися без ліків проти ВІЛ.
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