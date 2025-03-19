Администрация Трампа обжалует решение суда о блокировании ликвидации USAID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует CNN.

"Я гарантирую вам, что мы будем подавать апелляцию... У нас есть нечестные судьи, которые разрушают нашу страну", - заявил Трамп в эфире.

CNN напоминает, что федеральный судья из окружного суда штата Мэриленд постановил, что Департамент правительственной этики (DOGE) больше не может разрывать контракты, а также гранты USAID, а также увольнять работников департамента. В том же числе судья заявил, что миллиардер Илон Маск, возглавляющий DOGE, вероятно, превысил свои полномочия в исполнительной ветви власти.