Администрация Трампа обжалует решение суда о блокировании ликвидации USAID
Администрация президента США Дональда Трампа планирует обжаловать решение федерального судьи, который на неопределенный срок заблокировал ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует CNN.
"Я гарантирую вам, что мы будем подавать апелляцию... У нас есть нечестные судьи, которые разрушают нашу страну", - заявил Трамп в эфире.
CNN напоминает, что федеральный судья из окружного суда штата Мэриленд постановил, что Департамент правительственной этики (DOGE) больше не может разрывать контракты, а также гранты USAID, а также увольнять работников департамента. В том же числе судья заявил, что миллиардер Илон Маск, возглавляющий DOGE, вероятно, превысил свои полномочия в исполнительной ветви власти.
DOGE и закрытие USAID
DOGE был создан администрацией Трампа для оптимизации работы федеральных агентств, а также сокращения государственных расходов. В рамках своей деятельности департамент инициировал закрытие USAID. Уже в начале марта государственный секретарь США Марок Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID после пересмотра расходов на иностранную помощь.
Между тем Reuters пишет, что закрытие программ может привести к тому, что Украина остаться без лекарств против ВИЧ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.