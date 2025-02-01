Администрация Трампа может передать USAID в подчинение Госдепа: СМИ раскрыли последствия

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения Агентства США по международному развитию (USAID) и передачи его под контроль Государственного департамента. Это может иметь "драматические последствия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Два источника, знакомые с обсуждениями, рассказали западным СМИ, что такой сценарий рассматривается администрацией Трампа в рамках значительного пересмотра того, как Вашингтон распределяет внешнюю помощь США по всему миру.

На этой неделе в Совете национальной безопасности США велись дискуссии на тему возможной передачи USAID в подчинение Госдепа, сказало Reuters лицо, знакомое с вопросом.

Официальный представитель США также подтвердил, что соответствующие шаги обсуждались, но отметил, что окончательные решения еще не приняты.

О таком потенциальном шаге со стороны властей Штатов перед этим писало издание Politico.

Администрация Трампа объявляла, что проводит проверку с целью убедиться, что внешняя помощь Штатов во всем мире на десятки миллиардов долларов соответствует внешней политике нового президента "Америка прежде всего", а не является "пустой тратой денег налогоплательщиков".

Белый дом размышляет над вопросом прекращения независимости USAID

Один из источников Reuters сообщил, что Белый дом изучает правовые полномочия, которые Трамп мог бы использовать, чтобы издать указ о прекращении независимости USAID. При этом остается не понятным, имеет ли президент США полномочия издать такой приказ в обход Конгресса.

Также источник западных СМИ передал, что чиновники из недавно созданного "Департамента эффективности правительства" во главе с миллиардером и советником Трампа Илоном Маском также участвовали в разговорах и часто посещали штаб-квартиру USAID в центре Вашингтона на этой неделе.

Какие последствия будет иметь подчинение USAID Госдепу

Как пишет Reuters, если USAID перейдет под подчинение Государственному департаменту, это, вероятно, будет иметь "драматические последствия для глобальной спасательной помощи от крупнейшего в мире донора".

Также отмечается, что замораживание Трампом большей части иностранной помощи США уже перевернуло индустрию развития, привело к сотням увольнений и поставило под угрозу "тысячи других рабочих мест".

Вследствие прекращения работы программ помощи за рубежом испытывают проблемы, среди прочего, полевые госпитали в тайских лагерях для беженцев, процесс разминирования в зонах боевых действий и передача медпрепаратов для лечения миллионов людей, страдающих от таких заболеваний, как ВИЧ.

В 2023 финансовом году США в целом выделили 72 миллиарда долларов помощи по всему миру. Штаты предоставили 42% всей гуманитарной помощи, которую отслеживала ООН в 2024 году.

Также напомним, USAID в Украине поддерживает гуманитарные программы - восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.